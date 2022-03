Brigitte BELLAIS MARIN

20 ans d'expérience, avec du développement commercial, du conseil, du recrutement, de la formation, et la gestion d'équipes de 2 à 350 personnes, en passant par divers métiers tous plus différents les uns des autres, dans des secteurs allant du tertiaire à l'ingénierie en passant par le commerce, l'industrie....



Aujourd'hui une seule certitude, les méthodes de management qui sont enseignées, sont parfaites, les diverses méthodes de PNL, et autres analyses transactionnelles sont également intéressantes, mais 20 ans plus tard, je tiens à préciser que Manager, est avant tout une affaire de cœur.



Dans une société où le stress fait la part belle aux journées du salarié, quoi de plus réjouissant de voir une équipe s'investir dans son travail avec le sourire, sans qu'ils aient eu à faire des choix entre vie privée, et vie professionnelle, juste en estimant qu'une équipe est composée d'adultes responsables, et qu'il n'y a qu'une façon de pérenniser l'enthousiasme de chacun, c'est de faire confiance, et de .... (vous allez rire!) communiquer.



Mes compétences :

