Didier PENCREACH

Depuis plus de 10 ans, mon activité au sein d Harmonie Mutuelle est consacrée à la mise en place et au développement de réseaux d influence auprès des décideurs en matière de protection sociale, tant employeurs que salariés.



Cette activité fait suite à mes expériences de près de 20 ans de vente directe et par prescripteurs, de produits de consommation ainsi que de financements de produits de consommation et de matériels industriels.

Le monde de la protection sociale complémentaire et sa spécificité de fonctionnement au travers de modes de décision complexes pris dans un contexte de multi-décideurs, a été l occasion de développer une approche différente, constructive et responsabilisante, et surtout inscrite dans le temps, conformément aux principes de fonctionnement d Harmonie Mutuelle.



Depuis 2007, j ai progressivement constitué une équipe de près de 20 personnes, dédiée au déploiement du mode opératoire centré sur la présence au plus près de nos interlocuteurs en région et en privilégiant le contact humain, en complément des sources d informations générales actuelles destinées à nos relais.

L action de l équipe, basée sur une proximité terrain, permet de transmettre de l information et joue aussi un rôle de veille destinée aux équipes commerciales et aux autres Directions.



Cette activité quasi inexistante sous cette forme dans le monde de la Mutualité, nécessite pour se développer la volonté de la Direction Générale et de la Direction du Développement. Elle implique aussi une forte transversalité au sein de l'entreprise par les liens développés avec de nombreuses Directions internes : Instances, Juridique, Marketing, Communication, Prévention, Action Sociale, ...



Initialement créée pour le développement collectif, où elle a contribué à de belles réussites commerciales, cette approche concerne aujourd hui de plus en plus l ensemble des réseaux de distribution par les relais qu'elle permet de mettre en synergie.



Mes compétences :

Médiation

Management

Communication

Conseil

Partenaires sociaux

Rédaction

Gestion de projet