Erwann PENCREACH

Me présenter ? je suis papa d'une jeune fille, marié, et propriétaire.



Professionnellement je suis dans l'informatique.

Avec une première expérience de 2004 à 2013 dans la fonction publique hospitalière où j'ai appris le métier d'administrateur système et réseau, sur un parc de serveurs linux, et quelques windows. Une infrastructure réseau 3com migrée en cisco. Puis j'ai rejoint le monde de l'industrie, aux Forges de Bologne (4 usines dont une au Mexique, groupe Manoir Aerospace, filiale de Lisi Aerospace.), où j'ai acquis des compétences en gestion de projet, tout en conservant une activité d'administrateur réseau. L'environnement logiciel y est complètement différent, recours aux logiciels propriétaires leaders du marché, serveurs sous windows 2012 virtualisés sur une ferme ESX, le réseau en HP / Aerohive.



Au niveau loisir, je suis passionné de photographie, en particulier la photo de portrait. J'ai commencé fin 2008 avec l'achat de mon premier boitier reflex. Rapidement je me suis inscrit au club de la MJC pour partager mon expérience et approfondir les techniques et connaissances acquises grâce aux tutoriel trouvés sur internet. Depuis 2010 je suis devenu animateur dans ce même club, pour lequel j'organise depuis 2013 des séances photos studio pour les adhérents. L'an passé j'ai été retenu comme photographe officiel (bénévole) pour le gala de fin d'année d'un club de dance et depuis cette année je suis photographe officiel pour un club de Hand.



Mes compétences :

Architecture informatique

Support informatique

Vmware

Veeam backup

Prtg

Hp procurve

Debian

Microsoft Windows Server

Microsoft Windows

Administration réseaux

Administration système