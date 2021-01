Brigitte BOISMAIN

Pour mes chantiers à venir, des fournisseurs ou artisans sérieux peuvent me contacter.



MES SERVICES sont sur MON SITE https://decoratrice_martigues_marseille.houzz.fr/ pour les détails

et en bref sur viadeo ou linkedin



PLAN d'agencement et VISUALISATION en 3D permettent à mes clients de visualiser leur projet puis de faire exécuter les travaux sur la base du plan. Si mes clients le souhaitent, je peux les épauler dans leurs travaux en remplissant une mission d'ASSISTANTE à maîtrise d'œuvre pour le second œuvre (revêtement sols/murs, restructuration du cloisonnement, salles de bains, cuisine, rangement, peinture...).



IMMOBILIER, j'interviens également à ce niveau :

- HOME STAGING d'un bien pour vendre plus rapidement.

- HOME PROJECT quand le client recherche un bien à acheter pour vérifier le potentiel d'un bien.



COMMERCIAL : Je peux également être votre agent pour réaliser vos plans et ventes de cuisines ou salles de bains sur mon secteur (Berre, Istres, Miramas, Martigues, Salon de Provence, Alpilles, St Rémy de Provence).



ÉTUDES

obtention de la MAÎTRISE sciences éco (calcul de rentabilité, coût, statistiques) et BTS en conception d'espaces commerciaux

Anglais et Espagnol courants

PACK OFFICE + PHOTOSHOP + ARCHITECT 3D





Mes compétences transversales :

Aisance relationelle

Organisation du travail

Sens de l'analyse