Brigitte CHAUSSAT

DRH d’un Groupe International jusqu’à début septembre 2016, résolument orientée terrain, mon métier est d’accompagner la Direction Générale dans la création et/ou le développement de son projet d’entreprise, et de mettre en phase les Hommes et les organisations pour que l'entreprise développe performance et compétitivité.

En accompagnant des DG et des opérationnels dans le pilotage, souvent délicat, des Ressources Humaines, je contribue le plus efficacement possible au développement du potentiel humain



Mes principaux domaines de compétences :



* Relations sociales et communication : procédures collectives, négociation d’accords, IRP, veille juridique et conseil à l’encadrement

* Gestion financière et contrôle de gestion RH

* Organisation du travail, optimisation des temps et des activités

* Recrutement et intégration

* Reconversion et formation

* Gestion et développement des carrières et des talents

* Gestion de crise, conflit collectifs et individuels