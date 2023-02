Brigitte CLAIR

Pianiste Chef de chant Vocal coach



Paris et Vannes

Tel +33 06 08 01 73 00



Email: clair.brigitte@wanadoo.fr





Originaire de Rennes, où elle obtient deux premiers prix en alto et en piano au Conservatoire National de Région, Brigitte Clair poursuit ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en classes de piano, musique de chambre et accompagnement auprès de D. Merlet, J. Mouillère, J. Kœrner et au CRR de Paris avec S.Collot.

Elle est également lauréate du concours international de sonates de Vierzon et se consacre alors à la musique de chambre et à laccompagnement..Sa passion pour la voix la conduit à développer son activité de chef de chant et à participer aux productions les plus prestigieuses.

Cest au festival de Loches en 1987, aux côtés notamment de J.M. Cochereau et E. Krüger, quelle fait ses débuts en menant les études musicales douvrages lyriques tels Jeanne au Bûcher, Fidelio, Pelléas et Mélisande...

Pianiste puis chef de chant à lEcole dArt Lyrique de lOpéra Bastille de 1991 à 1995, elle travaille avec Ileana Cotrubas, Janine Reiss et collabore aux Dialogues des Carmélites à lOpéra Garnier aux côtés de C.Diederich et R.Crespin.

Elle est alors engagée par de nombreux théâtres et festivals pour les répertoires français, italien et allemand, ainsi que pour diverses créations contemporaines aux côtés de C.Rousset, K.Masur, B.Haîtink, M.W.Chung, M.Franck, J.Darlington, J.Deroyer., A.Altinoglu...

Elle est également sollicitée comme claveciniste et pianofortiste et devient l'assistante musicale de chefs dorchestre tels R.Jacobs ou E. Pido.

Brigitte Clair est également invitée au Musée des Invalides à Paris, à la Biblioteka Wittockiana à Bruxelles, au Théâtre de la Poésie à Paris, au Festival de Valréas pour des spectacles musicaux en tant que pianiste et comédienne, autour de Fidélio, Renard de Stravinsky aux côtés du metteur en scène Ilinca Gheorghiù.

Elle accompagne des artistes tels Jean-Pierre Wallez, Maxence Larrieu, Le Quatuor Elysée, Marc Vieillefon, Anne-Sophie Von Otter, Franck Ferrari, Bernarda Fink, Magdalena Kozena, Annick Massis, Vincent Le Texier, Marianne Crébassa, Jérôme Bouteiller... et apparaît également dans les Festivals du Périgord Noir, du Septembre Musical de lOrne, de Chartres, dIle de France, de Cagnes- sur -Mer, de Ramatuelle, de Rennes, de musique contemporaine de Moscou , en Suisse, en Espagne, en Chine

A Paris, elle se produit en récital avec de nombreux chanteurs et a enregistré des émissions, telles Musiques au Cœur produite par Eve Ruggieri pour France 2, ou encore Cordes sensibles produite par Jean-Michel Damian pour France Musique...

Elle joue également régulièrement avec l'Orchestre National de France et l'Orchestre Philharmonique de Radio-France pour les répertoires des 20éme et 21éme siècles, notamment pour le Festival Présences.

Elle explore également au pianoforte Mozart ( productions avec Christophe Rousset et Marc Minkowski), récital chant-pianoforte et a collaboré à de nombreuses reprises au clavecin avec René Jacobs (Théâtre des Champs-Elysées) ; elle a enregistré le Stabat Mater de Pergolèse et Didon et Enée de Purcell au clavecin.



De 2002 à 2020 , elle est chef de chant, conseiller vocal et pianiste à la Maîtrise des Hauts de Seine/chœur denfants de lOpéra de Paris pour de nombreuses productions et concerts.

En 2010, elle est professeur pour le répertoire contemporain à lAcadémie Européenne de chant du Festival dAix-en-Provence.

En 2013, elle encadre en tant que chef de chant lAcadémie Opéra Nomade pour La Walkyrie.

En 2015, Brigitte CLAIR est chef de chant pour Radio France, le festival de Montpellier et le Palazetto Bru Zane, pour la Jacquerie de Lalo aux côtés de P. Davin, V. Gens, N.Gubisch, JS Bou.

En 2016, en collaboration avec David Lescot, metteur en scène, elle est directrice artistique, chef de chant et pianiste pour Djamileh de Bizet en tournée en Normandie.

Elle est pianiste ,chef de chant et claveciniste pour le Rake's Progress de Stravinsky en 2016 aux côtés de J. Deroyer et D.Bobée en tournée en France et au Luxembourg.

En 2017, elle est pianiste et chef de chef de chant pour la Flûte Enchantée avec C.Rousset, D. Lescot et les Talens Lyriques ,création à l'opéra de Dijon puis Philharmonie de Paris, Limoges et Caen et Festival Menuhin à Gstaad en 2022.



Pour la saison 2018, elle a rejoint le Pôle Supérieur de Dijon en tant que chef de chant .



En 2019, puis 2022 ,notamment à l'Opéra de Clermont-Ferrand pour le Concours International de chant , et pour le Concours des Voix Nouvelles, à l'Opéra de Lyon en tant que chef de chant pour la création de l'opéra Lessons in Love and Violences de George Benjamin, elle est chef de chant et pianofortiste aux côtés de C. Rousset, L.Baur, Les Talens lyriques et V.Gens, pour l'Armide de Glück.

Elle poursuit sa collaboration avec Philippe Jaroussky au sein de son Académie , conseille et accompagne de nombreux chanteurs en récital en France et à l'étranger.

Elle anime des stages pour amateurs et jeunes professionnels .