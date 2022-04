La création de patrimoine est devenue une étape essentielle de tout parcours de vie. En fonction de votre situation et de vos préoccupations personnelles, je définis avec vous, à chaque étape de votre projet de vie, des objectifs patrimoniaux.



Ma mission est de vous permettre de les atteindre plus rapidement, en vous créant de nouveaux revenus et en utilisant l'argent de vos impôts pour dynamiser votre épargne.

Il existe en effet différents textes de lois qui vous permettent de récupérer tout ou partie de vos impôts pour vos projets personnels.



- Protéger votre famille

- Préparer votre retraite

- Vous constituer un capital

- Vous créer un complément de revenus

- Transmettre votre patrimoine dans de bonnes conditions



Je vous rencontre du lundi au samedi sur rendez-vous.

Appelez-moi, nous ferons un point ensemble !



Daniel WEILL

06 64 18 03 98

dw@dwconseils.net



Mes compétences :

Management

Fiscalité

Prévoyance

Retraite

Creation de patrimoine

Investissement

Transmission

Accompagnement

Carte pro T1964

ORIAS Licence 13009101

Confidentialité