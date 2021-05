Brigitte DUPIN

Je suis à la recherche d'une opportunité en CDI en tant qu'assistante administrative ou assistante de direction . J'ai acquis une dizaine d'années d'expérience dans le secrétariat. Mes qualités sont la rigueur, le sens de l'organisation et la discrétion. J'aime travailler en équipe et je possède les compétences suivantes :



- Gérer un agenda, planifier un rendez-vous

- Rédiger des comptes-rendus

- Saisir des documents (rapports, courriers, notes)

- Organiser les déplacements (réservations, notes de frais)

- Préparer les réunions et réserver les salles

- Réceptionner et diffuser le courrier en interne

- Réaliser et actualiser des tableaux de bord, des plannings

- Mettre à jour un fichier client sous Excel

- Organiser la logistique d'événements

- Gérer de formations (emplois du temps, examens, conventions de stage)

- Participer au suivi des contrats de recherche

- Mettre à jour une base de données



Je pratique les logiciels Word, Excel, Outlook, Access et internet

Je connais les logiciels Powerpoint, simbad, thunderbird



Je parle couramment anglais et espagnol