Brigitte MIMART

Ayant mené de front divers projets, tous ayant pour point commun mon intérêt pour l'Education (enfance et jeunesse) et la Formation des équipes encadrantes (animateurs, formateurs), je propose mes services en auto-entreprise et en salariée vacataire.



Rien de tel pour mettre en lumière mes qualités et mes compétences que de vous proposer des extraits d'évaluation issus d'entretiens d'évaluation de missions que j'ai eu le plaisir de mener à bien :



Service Enfance Jeunesse Mairie de Seysses - métier "Directrice de structure" : "Brigitte a pleinement satisfait aux exigences du poste de travail, tant sur le plan de la conception et de la mise en oeuvre des projets, de l'organisation du travail des équipes placées sous sa responsabilité, que du travail de partenariat avec les enseignants, les collègues et les personnels techniques."



Service enfance Mairie de Toulouse - métier "Directrice de structures" : "Brigitte est dans une démarche professionnelle et une dynamique relationnelle qui favorisent la place de l'enfant, y compris celui en situation d'handicap, l'accueil des familles avec un suivi éducatif individualisé, le suivi formateur des adjointes et le partenariat. Lors de l'expérimentation, son professionnalisme et ses compétences ont fait progresser cette modélisation. Sa communication et ses qualités ont favorisé les relations et les échanges avec la Coordination."



Afocal - métier "Directrice de sessions de formation" : "Dans le cadre de sa fonction, Brigitte s'est pleinement engagée faisant preuve de détermination et de professionnalisme. Elle a fait preuve d'une aptitude à atteindre les objectifs par sa rigueur, son dynamisme. Elle a une capacité à accepter les responsabilités, et relever des challenges démontrant ainsi une réelle adaptation la rendant rapidement opérationnelle."



Mon expérience en Coordination régionale chez Campus Léo Lagrange a confirmé ma capacité à accompagner de façon rigoureuse des dispositifs de formation et des équipes, ainsi que mes compétences dans les métiers de l'animation socioculturelle, la formation des professionnels, la communication, les relations partenariales, et la conduite de projets plus généralement.



Il me semble pertinent de proposer à la lecture ces regards évaluateurs de mes anciens responsables hiérarchiques (que je remercie) et rajouter que je suis d'autant plus motivée lorsque le projet est totalement dépendant de mon engagement en tant qu'auto-entrepreneuse!



Au plaisir, donc, de vous rencontrer, cher.e futur.e Partenaire! Je saurai répondre à votre besoin : formation, ingénierie pédagogique, et autres services en lien avec la montée en compétences de professionnels...