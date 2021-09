Anne-Marie PASTOR

Formatrice avec plusieurs années d'expériences, je suis indépendante , j'interviens auprès de différents publics, dans divers domaines : Bureautique, FLE, orientation professionnelle.

Plusieurs missions m'ont été confiées :



- Pour ADISCOS, je forme des salariés .



- Pour Essentiel Formation, j'ai initié à la bureautique des salariés du groupe

Carrefour, mais aussi MEDIA POSTE...

- je forme régulièrement à la bureautique et j'ai préparé et accompagné des salariés et des Demandeurs d'emploi à des certifications PCIE et TOSA.

- Pour Le Centre de Formation Continue des Travaux Publics de Mallemort, je forme régulièrement des demandeurs d'emploi en reconversion à la méthodologie de recherche d'emploi.



- L'accompagnement au bilan de compétences pour des salariés au sein de l'AECD.



- La gestion administrative de formation

(demande de financement aux OPCA et facturation) pour CFC.



- La conception de formation : Création d'un programme sur mesure pour des grands débutants : Assistantes de vie aux familles de l'association " La Clé des âges"



J'interviens également en éco gestion au sein d'un CFA où je forme de jeunes apprentis, préparant un bac professionnel,



Mes centres d'intérêt et mes domaines d'intervention : la bureautique Pack Office et Libre office,

- Les techniques de recherches d'emploi : Une maîtrise de psychologie enrichie par de nombreuses formations professionnalisantes et plus de quinze d'expériences dans l'accompagnement pour l'emploi dans une structure habilitée Pôle Emploi (formation de 12 semaines pour obtenir l'habilitation)

m'ont permis de envelopper des supports pédagogiques adaptés à différents types de publics.

Ma patience et ma capacité d'adaptation ma permettent d'intervenir auprès de publics très variés.

Mon leitmotiv valoriser les compétences et de fait l'image des apprenants qui me font confiance.

Au fil de mon parcours, je me suis particulièrement intéressée aux personnes en situation de handicap

et plus particulièrement aux troubles de l'apprentissage.

Adhérente du Centre de Ressources Illettrisme PACA, j'ai suivi plusieurs formations au sein de cet organisme



je souhaite rejoindre une équipe pédagogique ou développer des partenariats avec une structure qui appréciera ma créativité et mon goût pour le partage de connaissances.



Mes compétences :

Gestion administrative de formation

Animation de formation

Recrutement

Accompagnement VAE

Bilan de competences

Animation d'ateliers de recherche d'emploi

Connaissance des dispositifs et legislation de la

Accompagnement professionnel de publics variés (je

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Développement de réseaux partenariaux

Creation de supports pedagogiques

F L E

Orientation professionnelle

Formation aux TRE

Internet

Animation d'ateliers Pôle Emploi

Networking

PCIE

TOSA