Fabienne JEAN-BAPTISTE

Pour atteindre l'excellence, une entreprise doit prendre en compte les exigences de son écosystème (clients, collaborateurs, parties intéressées).



Diplômée d’un titre en qualité, sécurité et environnement (QSE), j'interviens depuis près de 3 ans dans l'entretien et/ou la mise en place de système de management de la qualité selon les normes ISO 9001, 29990, NF Services, ICPF & PSI.



J'évolue actuellement vers les domaines de la sécurité et de l'environnement qui mêlent les exigences normatives, la protection des personnes et les impacts environnementaux de l'activité d'une entreprise.



Le management par la qualité, la sécurité et l'environnement est pour moi une vocation.



Mes compétences :

Norme ISO 9001

OHSAS 18001

Norme ISO 14001

Audit

AMDEC

Arbre des causes

5M

8D

Norme ISO 17024

Norme ISO 29990

Microsoft Office

Stratégie commerciale

Gestion de projet

Réglementation ICPE

MASE