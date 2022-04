Georges N'GOUANDI

GEORGES EHUI N’GOUANDI (CONSULTANT-FORMATEUR)

Expert en Développement Communautaire et Gestion de Micro entreprises, Certifié du MCTC (Golda Meir Mount Carmel International Training Centre, Haïfa, Israël). Il est aussi titulaire d’un troisième Cycle en Animation Culturelle, obtenu à l’EFAC (Ecole de Formation à l’Action Culturelle) de l’INSAAC (Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle) depuis 2009. Il a surtout une formation initiale en Anglais, avec une Maitrise en Littérature et Civilisation Britannique et en Communication où il obtient une Licence en Communication des Organisations (au CERCOM : Centre de Recherche en Communication), à l’Université Félix Houphouët Boigny.

Cet intérêt pour les Organisations l’a conduit à avoir un Certificat en NPO (M) (Non Profit Organizations Management) avec SPLAR/SCI des Etats-Unis, un Certificat Spécialisé en Humanitaire avec l’organisation allemande AMAN INTERNATIONAL et une Certification de Formateur des Formateurs à la culture de la paix avec Graine de Paix, une ONG Suisse.

Il a travaillé pendant 4 ans au CERAP (Centre de Recherche et d’Action pour la Paix) sur des projets de développement dont le plus significatif est le Projet LIANE (Leadership et Initiatives des Acteurs Non Etatiques) sur financement de 10ème FED (Fonds Européen de Développement). Sa présence au CERAP, lui a permis d’approcher des domaines sensibles tels que le Droit et l’Action Humanitaire ; le Maintien de la Paix et la Reconstruction Post-crise ; la Gestion de l’Environnement et le Développement Durable ; la Médiation, la Négociation, la Prévention et la Gestion de Conflits. Il est titulaire d’un Certificat Spécialisé dans chacune des thématiques cités.

Il est en ce moment Directeur Exécutif du 3CPD (Caretakers Center For Conflicts Prevention and Development) au NOE (Network Of Empowerment). Consultant-Formateur en Management des Organisations et des Projets, Marketing et Procédure de Création d’Entreprises à l’ENTD (Ecole Nationale de Théâtre et de Danse-INSAAC), il officie aussi en Développement Personnel, Coaching Professionnel et Management des Projets à Intellect Afrique.