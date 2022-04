Brigitte MIRANDA

Spécialisée en Droit du Travail et Droit Social, je gère les dossiers du personnel en conformité avec les règles légales, accords d'entreprise et usages. J'anime des formations en droit du travail et administration du personnel. J'ai un rôle d'interface, conseil et support auprès des services opérationnels dans le domaine de l'application des régles légales et je gère les relations avec les organismes extérieurs en rapport avec la gestion du personnel et la paie.

J'ai rejoint l'équipe projet pour la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion des temps et activité pour lequel j'ai rédigé le réglementaire de prépaie et suis à présent en charge d'administrer le logiciel HASTUS pour l'ensemble des bureaux de gestion hors exploitation bus (interface et formation des utilisateurs, mise en place de requêtes, mise en place des nouvelles règles de paie et montage dans le logiciel, contrôle du pointage et de la prépaie, création et conseil en roulements de travail...).





Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Gestion de projet

Formation