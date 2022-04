Brigitte MONNET

'Un rêve, un projet, une réalité'



J'ai crée en 2010 une entreprise, basée sur un concept 'le séminaire d'hôte' .

J'offre le privilège de pouvoir réserver un lieu totalement privatisé pour des comités de directions, des séminaires, des formations, des réunions stratégiques ... et cela pour des groupes inférieurs à 20 personnes.



L'Hermitage de Moly est un espace de 150m2 réparti en 4 espaces totalement équipés plus les extérieurs près de la piscine



Ce que j'ai voulu offrir

- Une lieu unique ou travail, réflexion, cohésion et détente se mélangent harmonieusement

- Un lieu convivial ou l'on se sente comme chez soi

- Un lieu totalement équipé, en accès libre et sans contraintes horaires