Brigitte MONNET

Avec un sens certain de l'esthétique et du commerce et une formation assistante de direction trilingue, j'ai passé 10 ans en direction générale, commerciale et juridique. Depuis 10 ans reconvertie dans le tourisme à l'accueil de structures touristiques ou d'hôtellerie de plein air, j'ai aussi créé et géré mon propre commerce pendant deux années. Bilingue anglais avec de bonnes notions d'allemand et un reste de russe, je cherche un emploi ou ma réactivité et mon esprit logique pourrait compléter mon expérience diversifiée.





Mes compétences :

Aptitudes commerciales

Adaptabilité facile aux gens et aux méthodes

Aisance informatique

Réactivité et sens de l'initiative

Analyse des besoins