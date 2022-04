Brigitte MONTAGUT

Je suis actuellement en reprise d'étude a l Université de Perpignan en Master 2 sectoriel des métiers du tourisme et de l’hôtellerie, après un parcours dans la restauration traditionnelle, je suis polyvalente cuisine et salle, traiteur, et très bonne connaissance en Vin.



Je suis à la recherche par le bien d 'un stage rémunérée ou d 'un CDD ou CDI à partir de mars 2018 nécessaire pour valider mon année DE MASTER, de trouver une entreprise désireuse de profiter de mon expérience afin évoluer dans son équipe sur le long terme, de profiter du mémoire pour établir une mission qui lui serait bénéfique pour analyser un secteur et obtenir des réponses par une étude approfondi d'un projet stratégique propre et bénéfique à son développement.



Je recherche dans la région de Nantes à partir de Mars, et dans les Pyrènées-Orientale également

Je cherche l'entreprise nationale avec qui j aurais des perspective d’évolution et de formation dans le domaine de la restauration ou j ai une grande expérience