Brigitte NGUEFAK

Depuis plus d’une vingtaine d’années, je suis très active sur le terrain du Développement & Coopération Internationale. Je contribue au renforcement de la solidarité entre les peuples d'ici et d'ailleurs.



Je suis agréée en qualité de tutrice pour mineur étranger non accompagné, par arrêté ministériel du Service Public Fédéral Justice (Royaume de Belgique). Et portée sur la liste des tuteurs tenue à jour par le Service des Tutelles, conformément à l’article 3, &2, 6°, du titre xiii, chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002.



Je capitalise une forte expertise en matière d'élaboration et mise en place de divers programmes favorisant la création des conditions d'autonomie pour des populations défavorisées. Avec une collaboration de proximité englobant 81 pays d'Asie, d'Afrique, des îles de l'océan indien, des Caraïbes, d'Amérique latine et d'Europe. Concernant :



1°) Élaboration - Mise en œuvre - Suivi-Évaluation, aussi bien des projets de développement que des projets socioéconomiques



2°) Création et consolidation de partenariats Sud-Sud et Nord-Sud :

* Partenaires d'action de solidarité

* Partenaires de financement



3°) Recherche de financement (gestion et suivi de projet Cadre Logique)



4°) Organisation de Campagnes de signatures et de lobbying,



5°) Interventions au sein de plusieurs plates formes de rencontres internationales telles que :

* Forums Sociaux Mondiaux,

* Conférences Internationales du Travail

organisées chaque année à Genève par

l'Organisation Internationale du

Travail "OIT",

* Diverses autres rencontres.



6°) Rédactrice en chef d'un bimensuel thématique de 32 pages, 35000 exemplaires (FR - EN - All - ESP – Port – Arabe etc). Publiant des résultats d'enquêtes, campagnes d'actions, lobbying et autres faits de vie de terrain.



7°) Gestion journalière d'une organisation internationale; gestion d'un personnel de nationalités diverses; gestion d'un budget annuel de +€ 500.000.



8°) Organisation de différentes rencontres, d'échanges et autres plates forme de formation internationales.



