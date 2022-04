Brigitte NGUETCHUANG FOHOM

Slt je me nomme FOHOM BRIGITTE

suis la pour me faire de nouvelles rencontres dans le milieu socio professionnel

diplômée de l'ESSEC de Douala en AUDIT ET CONTRÔLE DE GESTION

je suis volontaire,motivée et dynamique.

j'aime relever les défis et suis la pour me faire de nouvelles rencontres dans le milieu professionnel afin de partager et discuter

merci



Mes compétences :

Audit et controle de gestion

Comptabilité générale et analytique suivant l

Production et analyse des etats financiers

Paie

Management

Fiscalité

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Gestion des stocks

Audit

Oracle

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet