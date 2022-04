Brigitte NICOLAS

J'ai animé pendant plus de 20 ans un institut d'études qualitatives et je recherche aujourd'hui une manière de travailler plus flexible en proposant mes compétences à des instituts et des consultants.





Quelques raisons de travailler avec moi :



* mon expérience de la relation client, ma compréhension de leurs besoins et de leurs contraintes : la promesse d'un langage commun, gage d'une communication fluide entre nous



* mon expérience des différents types d'étude et méthodologies qualitatives ; j'ai une bonne capacité à m'adapter à des formes de pensée ou de travail différentes



* mon expérience dans 3 domaines spécifiques…mais non exclusifs :

- le cosmétique : hygiène beauté, grâce à une collaboration longue et fidèle avec le Groupe L’Oréal, pour lequel j’ai, entre autre, beaucoup travaillé à l'international (Europe, USA, Japon, Inde,Brésil, Chine) et pour la R&D



- la cible senior : via la réalisation de nombreuses études tactiques mais aussi exploratoires, pour comprendre les implications tant physiques, psychologiques que sociales de l’âge et du vieillissement



- la recherche et l’innovation, l'insight consommateur



* ma curiosité, toujours intacte à chaque nouvelle question posée…et mon plaisir à raisonner sur des problématiques marketing





Ma vision des études : créative et rigoureuse :

- toujours déboucher sur une recommandation claires et/ou des propositions concrètes



- rechercher la précision dans l’analyse : ni sur-interprétation, ni simple constat



- offrir une expression synthétique et facilement appropriable des résultats



- servir de pont entre le consommateur et l’annonceur via la retranscription de nombreux verbatims (audio et vidéo) et privilégier la qualité du contact avec le consommateur







Ce que je vous propose :



- absorber vos pics de production en intervenant en fonction de vos besoins ponctuels et ce, de façon modulable :

- interview/animation

- projet/méthodologie

- analyse et/ou synthèse et/ou rapport…



- vous offrir une force d’appoint sur toutes vos problématiques et parmi elles, celles recouvrant mes univers privilégiés : cosmétique, cible senior, innovation



- vous offrir mon appui lors de vos études internationales grâce à ma maîtrise de l’analyse comparée visant à mettre en évidence les différences culturelles propres à chaque pays.







Mon statut :



- auto-entrepreneur



Mes compétences :

Études qualitatives

Insights

International

Recherche