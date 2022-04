Brigitte NOSSIT

- assistante administrative et de direction (accueil/téléphone, gestion des plannings, des

déplacements, compte rendu de réunion, relation clients/ fournisseurs/notaires, création de

SCCV/SCI, rédaction des procurations, appels de loyers et suivi des encaissements, relances,

gestions des devis et factures, première lecture des projets promesses et des baux)

- assistante commerciale (gestion de la publicité, des supports de communication, prospection et

démarche des enseignes, suivi, envoi des offres, préparation des salons)

- assistante de gestion des programmes immobiliers (règlementation, certificats d’urbanisme, suivi

des promesses et des échéances jusqu’à l’acquisition, intervention des huissiers et géomètres,

études de sol et diagnostics pollution, dossier de CDAC, dossier Loi sur l’Eau, dossier Projet Urbain

Partenarial, bureau de contrôle, mise en copropriété, DPE et diagnostics avant démolition,

assurances (DO/TRC/CNR), DOC et DAACT, affichages des arrêtés jusqu’à la purge, suivi des

échéances des baux locatifs, suivi des grilles financières, tableaux de trésorerie, gestion des

concessionnaires, établissement des PV de livraison)