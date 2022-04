Brigitte OGÈS

Aprés plus de 30 années passées au sein des grands noms de la couture Française ,je crée mon propre atelier de "Haute façon" .

Emmanuelle Khanh,Thierry Mugler,Inés de la Fressange,Christian Dior,Nina Ricci Font partis des griffes qui ont jalonné mon parcours.

J'ai débuté dans le métier en tant que mécanicienne modéle patronniére et coupeuse mesure .Mon parcours s'est poursuivit comme responsable technique et qualité puis responsable de production

Mon carnet d'adresses chez les façonniers Français complétera à merveille mon besoin en machines spéciales dont un petit atelier ne peux disposer.

Je réalise pour les collections,les répétitions de presse,les prototypes,les micro-séries ,vos modéles avec toute l'attention et la technicité que ceux-ci exigent .Ma disponibilité et la proximité des créateurs Parisiens ajoutent un plus à mon expérience .

L'équipement de l'atelier :

piqueuse plate et zig-zag double entrainement,surjeuteuses

3 et 5 fils ,bourdonneuse,ourleuse invisible,thermocolleuse,presse aspirante/soufflante,mannequins stockmans.

Mes compétences :

Luxe

Couture

incrustation dentelle