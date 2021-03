- 11 ANS Chef de groupe, adjointe au responsable ADV dans L'Aéronotique

- 22 ANS Chef de projet dans la Mode - Dont 8 ANS comme chef d’entreprise

- 3 ANS Coach et Formatrice freelance



COMPÉTENCES CLÉS



Chef de groupe, adjointe au responsable ADV

• Animation et coordination d’équipes

• Gestion des commandes et des livraisons

• Facturation & relance & règlement clients

• Support logistique commercial



Chef de projet Mode

• Mise en place de ma propre structure

• Créatrice de mode sur mesure femme en tissu, maille, cuir & accessoires

• Prise des mesures, essayage clientes

• Dessin des modèles en fonction des demandes clientes

• Collaboration avec les modélistes et les ateliers

• Recherche de nouveaux savoir-faire, matières & fournitures

• Suivi de la fabrication dans les différents ateliers

• Passation & Suivi des commandes, livraisons

• Développement des partenariats



Coach en image & e-marketing

• Coaching personnel & professionnel en rendez-vous individuel ou sous forme d’ateliers.

• Coach marketing de soi (personal branding)

• Participation à des salons professionnels sur l’emploi des seniors et des handicapés.

• Bilan d’image personnel et société.

• Bilan d’image, accueil, dress code société

• Élaboration de formations sur l’image de soi et la confiance en soi

• Élaboration de formations sur la réinsertion professionnelle.

• Rédaction articles de presse

• Création sites internet & inscriptions réseaux



Formatrice

• Formations Windows, Pack Office 2013

• Communication réseaux sociaux & e-réputation

• Conseils en image professionnelle/personnelle

• Animation d’ateliers, table ronde, cours



SECTEURS D’ACTIVITÉS

• Secteur industriel : Aéronautique, Informatique

• Secteur Artistique : Textile, mode, luxe









Mes compétences :

Conseil en image personnel & professionnel

Accompagnement projet pro

Accompagnement au changement

Réseaux sociaux professionnels

Marketing de soi

Vêtement sur mesure femme

Conseil en image

Relooking & conseils

Accompagnement recherche d'emploi

Formation bureautique

Formation conseil en image