Brigitte OLIE

Après avoir passé plus de 28 ans dans l'enseignement avec des publics très diversifiés ,j'ai décidé de quitter l'education physique et donc l'Education Nationale et de me reconvertir dans une autre direction avec d'autres enjeux.

Je suis à ce jour en prospection d'une formation diplômante ou d'un contrat professionnel me permettant d'acquerir de nouvelles compétences dans le champ de la formation adulte (ingenérie de formation ,responsable pédagogique ..°

La reconversion reste un vrai parcours de combattant avec son lot d'espoirs et de déceptions mais d'un tempérament plutôt optimiste ,je me dis que cela n'arrive pas qu'aux autres et j'ai espoir que la chance puisse être au rendez vous à un moment donné.

Je suis Maman de trois jeunes ados qui vivent leurs expériences universitaires en France et à l'étranger donc de ce côté là c'est un vrai régal.