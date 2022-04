Brigitte OLIVIERA

Réprimer nos émotions nuit à notre santé physique et morale, entravant notre qualité de vie, modifiant notre comportement, ainsi que la qualité de nos relations personnelles et professionnelles.

La maladie est le résultat du stress généré par un conflit, une peur ou l'anxiété.



A tous ceux qui cherchent des solutions pour traiter et guérir leurs angoisses, mal-être ou maladie.



Les thérapies brèves......



Résoudre en peu de temps, et de manière efficace la plupart des problèmes psychologiques et physiques.



L'intérêt pour les thérapies brèves montre qu'il existe des méthodes alternatives aux traitements traditionnels, permettant d'amener le client vers une résolution durable de leur souffrance.



Mes Outils :



Hypnose - MATH

Psycho Somatothérapie - PNL - Résolution des traumatismes par mouvements oculaires (IMO, EMDR)

Les Mouvements Alternatifs en Thérapie et en Hypnose, modèle intégratif au-delà de l'EMDR, sont utilisés dans de nombreuses situations psychologiques, de même que dans les cas de symptômes corporels comme des douleurs psychosomatiques. Plusieurs protocoles ont été développés pour répondre, au travers de stimulations alternatives, en développant des protocoles personnels, individualisés adaptés à la personnalité de chaque être, au vécu, à sa situation et sa psychologie qui lui est propre. Les MATH permettent de traiter en profondeur avec un soulagement immédiat et durable tout type de situation de stress émotionnel, stress post-traumatique, de dépression, stress scolaire, burnout, deuil, séparation, licenciement, phobies, dépendances etc. L'intervention est renforcée dans son efficacité par son œuvre à deux niveaux en parallèle; les cognitions émotionnelles et les sensations corporelles qui y sont liées. Les MATH sont applicables à tous les âges, dès l'âge de 3 ans. EMDR L'EMDR fait partie intégrale des MATH, elle est la seule thérapie comportementale et cognitive, dont l'usage est officiellement recommandé par la Haute Autorité de la Santé (HAS) et qui est appliquée en milieu hospitalier avec ses départements spécialisés en EMDR. L'EMDR à été appliqué aux États Unis dès la fin de la guerre du Vietnam pour gérer les états post-traumatiques et dépressions. L'efficacité fulgurante de l'EMDR a ensuite mené à travers les décennies à son développement au niveau mondial. L'EMDR est appliqué dans le cadre des MATH pour les personnes victimes de traumatismes, de chocs émotionnels, d'harcèlements de tout genre, de licenciements, séparations, divorces, deuils, violences conjugales, incestes, viols, traumatismes lointains de l'enfance même inconscients, dysfonctions, obsessions, anxiétés etc. Mais aussi pour d'autres soucis qui peuvent être gênants au quotidien tels que les phobies, la claustrophobie, la peur de l'avion, les blocages divers ou le désir d'arrêter de fumer.



Un travail orienté vers les solutions mettant l'accent sur une vision positive, ne visant pas à modifier la personnalité, mais un comportement ou pensées négatives récurrents malgré nous.

Ne reposant pas sur un diagnostic, mais sur les problèmes réels du client au présent sans négliger le passé, en sollicitant sa participation active en vue du changement qu'il souhaite.



Les thérapies brèves sont particulièrement adaptées pour les personnes souffrant de :

Dépression, idées suicidaires, angoisses, stress, insomnie, nervosité, phobies.

Manque de confiance en soi, trac, fatigue chronique, timidité, confusion, doute.

Irritabilité, colère, hargne.

Problèmes de communication (personnel ou professionnel)

Difficultés à lâcher prise, besoin de contrôle, jalousie.

Peurs, crises de panique, rituels.

Transitions, deuil, séparations, divorce.

Infidélité, sentiment d'abandon.

Difficultés relationnelles en couple, au travail, en famille.

Victime de traumatisme (violence conjugale, viol, accident).

Harcèlement au travail, burnout.

Difficultés scolaires, hyperactivité, comportements à risques.

Aliénation parentale.

Problème sexuel féminin



Mes compétences :

Thérapie comportementale et cognitive

Thérapie de couple

EMDR

Psychothérapie

Thérapie individuelle

Psychanalyse

Hypnose