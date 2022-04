Brigitte OVEREEM

Professionnelle de la communication interne et externe avec 15 ans d’expérience dans un environnement international. J’ai une passion pour l’engagement des salariés et clients, la responsabilité sociétale des entreprises et pour la transformation digitale des entreprises.

Mon objectif professionnel est de rejoindre une entreprise internationale dans un poste de responsable de la communication interne. Ceci de préférence dans une entreprise qui démontre un fort attachement au développement durable. Je suis quadrilingue anglais, français, espagnol et néerlandais et j’aimerai utiliser ces langues professionnellement.



N'hésitez pas à me contacter : +33 6 70 65 97 29



Communication interne, communication institutionnelle, communication digitale, réseaux sociaux, responsabilité sociétale d'entreprise, développement durable.



Mes compétences :

Budgets

Stratégie de communication

Communication corporate

Communication interne

Gestion de la réputation

Communication

Développement durable