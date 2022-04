Brigitte PANGAUD

Création en 1994 de l'agence Ocre Jaune communication.

Installée à Tassin, tout prêt de Lyon, notre agence collabore avec des entreprises et institutions implantées à Paris et sur la région Rhône-Alpes.



Notre expérience nous permet d'intervenir en tant que conseil et sur le mise en perspective de toute les actions de communication opérationnelle.



La pratique du sport d'endurance en plaine ou en montagne me permet de mieux cerner les limites jusqu'aux quelles votre projet peut être conduit.



Mes compétences :

Gérante d'Ocre Jaune communication