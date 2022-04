Brigitte PÉRÈS-AL HALABY

Dans le cadre de mon activité je pratique:



- des évaluations développementales et neuropsychologiques dans un but diagnostic, d’orientation scolaire et/ou thérapeutique auprès d’enfants d’âge pré-scolaire et scolaire atteints de troubles neurologiques (troubles du spectre autistique, retard mental) ou développementaux (Troubles des apprentissages, précocité intellectuelle).



• bilans diagnostiques (ADI-R, CARS, ECAR-T, CONNERS) et psychométriques (BL-R, BLC, BECS, PEP3, EDEI-R, NEPSY II, WISC) ;



Ces évaluations permettent d'obtenir un profil individuel, et visent à instaurer, en collaboration avec les familles, un programme thérapeutique et éducatif individuel. Le projet individuel de l’enfant repose sur les différentes évaluations psychométriques (tests, échelles), les périodes d’observations cliniques et de synthèse avec les autres professionnels (orthophonistes, psychomotriciens, enseignants, MDPH). Il est, ainsi, basé sur l’analyse des déficiences les plus marquées et sur les capacités qui peuvent dans une certaine mesure suppléer à ces déficiences selon les principes de la Thérapie d’Echange et de Développement (Barthélémy, Hameury & Lelord, 1995) . En fonction du niveau de développement, du fonctionnement neuropsychologique, des intérêts de l’enfant, sont définis des objectifs dont la réalisation est progressive, des moyens et des stratégies thérapeutiques personnalisées.



• thérapies individuelles visant le développement des capacités cognitives (hétérorégulation des troubles attentionnels, inhibition des distracteurs, flexibilité cognitive), des capacités communicatives (attention conjointe, expression, compréhension, pragmatique), d'imitation, des habiletés sociales soutenant la mise en oeuvre des compétences au niveau des apprentissages scolaires ;

• Guidance et soins parentaux ;



- mon activité se fait en partenariat avec les intervenants externes (psychologues scolaires, rééducateurs)



Mes compétences :

Bilan à visée diagnostique des enfants avec TSA

Recherche clinique

Enseignement universitaire