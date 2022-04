Brigitte PERROT

Mon cursus professionnel riche en contacts humains m’a amené à développer des qualités relationnelles ainsi qu’un sens aigu du service. La préparation, la gestion et le suivi de dossiers nécessitant rigueur, organisation, coordination et respect des délais sont mes challenges quotidiens et mes axes de motivation. Mettre mes compétences, ma volonté et mon dynamisme au service d'un assistanat de direction est aujourd'hui mon axe prioritaire.



COMPÉTENCES ADMINISTRATIVES ET COMMERCIALES



• Accueil téléphonique et physique (patients, clients).

• Gestion du courrier / courriel et de l’agenda.

• Suivi de dossier / Classement / Archivage.

• Préparation et organisation d'évènements (réunions / voyages / séminaires).

• Rédaction de compte rendu de réunion.

• Gestion achat / vente (des devis jusqu'aux règlements).

• Préparation des pièces comptables en lien avec l’expert-comptable.

• Reporting mensuel.

• Création de tout support publicitaire interne valorisant l'image de la communication graphique.

• Utilisateur confirmé : Word - Excel - Powerpoint - Ciel gestion commerciale

• Expert : Indesign - Illustrator - Photoshop



Mes compétences :

Ecoute

Perfectionniste

Travail en équipe

Normes rédactionnelles

Conception-rédaction

Sens du service

Communication

Organisation du travail

Rigueur

Force de proposition

Bon relationnel

Sens créatif

Orthographe

CIEL Gestion commerciale

Adobe Creative Suite 6

Word - Excel - Powerpoint