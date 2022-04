Brigitte PLANCHET

Rigoureuse ,dynamique, ponctuelle je m adapte facilement aux postes proposés. Une expérience de plus de 15 ans dans l industrie m'a permis d'acquérir de bonnes compétences telle que le sens du travail en équipe mais aussi de la minutie de la précision , le sens des responsabilités et de bonnes connaissances des règles de sécurités .

Prête a m investir, je me rend disponible en fonction de ce qui m est demandé.



Mes compétences :

Conditionnement

Gestion de la production

Contrôle qualité