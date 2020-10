Brigitte PLANCHET

Curieuse de nouveaux savoirs et apprentissages tout au long de mon activité, j'ai exercé comme technicienne de développement de matériaux en laboratoire. J'ai travaillé en mode projet, en particulier en optimisation de bétons réfractaires.

Très tôt sensibilisée aux risques professionnels et à leur prévention en milieu industriel, j'ai mis mes compétences au service du CHSCT de l'entreprise, puis je me suis intéressée, depuis 2010, aux systèmes de management de la Qualité, Sécurité, Environnement aussi bien dans le secteur des matériaux qu'en agroalimentaire.

Enfin en 2014, je me dirige vers une spécialisation QSE et suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation pour me former en alternance. Contrat de professionnalisation obtenu chez Véolia.

Depuis avril 2017, j'ai intégré un service Qualité d'un organisme de formation (Apprentissage, Formation continue, Demandeurs d'emploi) sous la tutelle de l'UIMM et de la CCI de la Vienne.



Mes compétences :

Management qualité

Sécurité

Matériaux

Contrôle qualité

Reach

Recherche

Mise en oeuvre et maintien des systèmes QSE

Environnement

ISO 22000