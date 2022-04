J'ai travaillé 32 ans dans la même entreprise de comptabilité, je suis sérieuse et motivée,



Mes compétences :

Logiciel CEGID

Etablir des declarations fiscales et sociales

Realiser un suivit de tresorerie

Saisir et codidier des factures de vente et d'acha

Etablir un etat de rapprochement bancaire