Brigitte PONSOT

Depuis plus de vingt ans d'expériences professionnelles variées, mon seul crédo a été de m'investir dans l'amélioration de la qualité et l'organisation des postes qui m'ont été confiés.



Un soucis d'excellence pour son propre travail, ne peut être que bénéfique non seulement pour l'entreprise qui nous a fait confiance, mais également pour sa propre évolution professionnelle.

C'est ce que je m'emploie aujourd'hui à transmettre au cours de mes interventions.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Communication

Accompagnement

Formation professionnelle

Pédagogie

Coaching

Formation