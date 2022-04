Commercialisation d'espace publicitaire ( sur les bus et dans le métro ) sur MARSEILLE, PARIS et 80 autre villes.

Prospection et développement du CA auprès d'annonceurs en direct, d'agences de communication et grands comptes

Chef de publicité de septembre 1998 au 30 juin 2011. Directeur régional depuis le 1er juillet 2011.