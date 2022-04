Brigitte PUTANIER

Gestionnaire Financière au Laboratoire de Physique des particules d'Annecy-le-vieux depuis 1999.



Mes missions :



Gestion des déplacements des agents CNRS et personnel invité en France et à l'étranger. (voyage, hébergement, colloque).

Gestion des commandes - factures du LAPP

Gestion de stock.

Gestion des achats, négociation Fournisseur, Marché





Gestion d'un budget de 660 000 euros pour l'ensemble des activités.



Maîtrise des règles comptables et administrative du secteur public.

Maîtrise de l'ensemble des outils informatiques de gestion

Référent en matière de mission (assistance et conseil)





Mes qualités :



Autonome, responsable, réactive, disponible, à l'écoute.









Mes compétences :

Comptabilité générale

Gestion administrative

Secrétariat

Gestion budgétaire

Gestion des stocks