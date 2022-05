Malaurie FAIVRE

Animatrice WCM (World Class Manufacturing) et chef de projets amélioration continue sur le site de Bourbon Lancy (1450 personnes).



L'objectif global est la réduction du capital circulant, les couts de transport, le score audit WCM et la flexibilité/réactivité de nos demandes clients.

- Projets Internes : Kanban, réduction stock (magasin et bord de ligne), optimisation des flux

- Projets Externes : Milk run fournisseurs (ou tournées du laitier), kanban fournisseurs



En charge du kanban sur toute une ligne de production je dois créer la base de calcul, former le personnel, faire adopter une nouvelle méthode de travail, lancer les travaux, mettre en place le kanban et les indicateurs associés.



Formation du personnel logistique sur les nouvelles méthodes de travail ; 5S, kanban, kaizen et PDCA,



Autres outils utilisés : 5T, VSM, AMDEC, métohde ABC, classification matériel, SMED, JIT/JIS



Mes compétences :

Chaine logistique

Lean management

Management

Logistique industrielle

Industrie

Kanban