Brigitte QUENTIN

J'organise pour le titre du Groupe Profession Santé ( éditeur notamment des titres Le Quotidien du Médecin et le Quotidien du Pharmacien), des voyages et activités de loisirs combinant le plaisir de la découverte propre aux voyages d'agrément et le souci de formation des professionnels de santé.

Beaucoup de ces voyages proposent aux professionnels de santé des activités "golfiques".

Les "Voyages du Quotidien" sont systématiquement accompagnés par un membre de l'équipe conférant à ce type de déplacements une atmosphère chaleureuse et sécurisante.



Mes compétences :

Communication

Ecriture

Community management

Édition