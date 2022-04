Brigitte RÉTHO

Expérience :

37 ans d’expérience en Entreprise dont 18 ans dans une multinationale américaine.

Bonne connaissance de toutes les taches à exécuter dans un service Achats, Ventes, Administratif

Travail en équipe, parfois avec des personnes de culture différente

Démarche Qualité et Sécurité



Savoir-Faire :

Pratique du travail en milieu multiculturel

Gérer les agendas d’une équipe commerciale

Assurer l’interface clients et gérer les bases de données clients

Organisation et réalisation de campagnes de téléprospection

Membre d’un CE pendant plusieurs années



Savoir-Être :

Envie de bien faire

Sens des résultats

Disponibilité

Contact facile



Formations :

Formation bancaire pour mise en place de prêts immobiliers.

Formation Microsoft Office

Formation d’anglais

Formation pour téléprospection

Formation Sécurité

Brevet de secouriste