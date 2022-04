Brigitte ROBERT*

LA SOCIETE EFFINAN est une société de conseil et un organisme de formation agréé, dédié à toute société désireuse d’améliorer son efficacité ou souhaitant former ses employés ou collaborateurs.



Nous renforçons la performance économique des entreprises en construisant les compétences individuelles et collectives de chaque personne, afin de les aider à mieux réussir dans leurs métiers actuels et de réduire les coûts



Société de conseil et de formation en gestion de l’entreprise

La réduction de coût

Logiciel de comptabilité

Développement

Conseil

Formation

Le Management Commercial

La prévision de la demande

L'optimisation des approvisionnements :

Notre vocation est de faire bénéficier à nos clients d'expertises pointues, immédiatement



La Formation

Plusieurs types de Formations



Formation de groupe inter et intra

collective ou individuelle



SERVICES



Notre objectif est de répondre aux besoins des sociétés de façon personnalisée, en partant de leurs problématiques



Nous accompagnons les chefs d’entreprises et leurs collaborateurs dans les domaines suivants :



La comptabilité, les tableaux de bords, la facturation, la prévision, la gestion des stocks, la réduction de coûts, le management commercial, le diagnostic



Maitriser les flux financier

Mettre en place un système de prévision réactif

Prévoir les ventes futures(tendance, saisonnalité, évènements particuliers...





la Prévision

Réalisations d'études dans les départements de la supply chain,

La prévision de la demande et l'optimisation des approvisionnements : Sur la baisse des coûts de stockage et l'accroissement des taux de service, analyse des écarts,

Gestion et évolution de procédé de la prévision ....

Formations plus spécifiques destinées aux investisseurs ou à des risk-managers.

Les cabinets d expertises comptables,sociétés d'assurances, ou encore aux sociétés de formations spécifiques.

Outre les départements de la prévision et de la formation EFFINAN c'est aussi spécialisé dans le Management Commercial qui répond aux enjeux principaux des entreprises,

Pour :

La redynamisation de votre équipe commerciale: motiver et réorganiser si nécessaire votre équipe de commerciaux, pour une performance optimale. EFFINAN s’efforcera alors de clarifier le rôle de chacun, de faire évoluer votre équipe en développant chaque potentiel individuel, de dynamiser votre équipe à tous les niveaux pour un fonctionnement performant : l’intégration d’un nouveau vendeur, le plan de progression, l’accompagnement (formation, perfectionnement, soutien), la gestion du travail en binôme…Tout ceci aura pour résultat un accroissement du chiffre d’affaires de votre équipe, (Motivation de l’équipe, Meilleur travail, Augmentation du chiffre d’affaire, ....).

n'hésitez pas à nous contacter soit par viadéo, soit directement via notre site :Array



