Brigitte ROUS

Je suis motivée et déterminée à participer au développement de votre stratégie commerciale.

Mes atouts personnels, ma persévérance, mon dynamisme, ma créativité, mon charisme et ma bienveillance font que je garde toujours en mémoire les objectifs à atteindre.

L’acquisition de la richesse de mes connaissances et de mes expériences passées me permet d’obtenir la satisfaction de mes clients, de développer d’excellentes relations humaines et le sens aigu de l’écoute, afin de leurs transmettre des offres en adéquations avec leurs besoins.