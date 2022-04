Brigitte ROY

Gestionnaire-comptable chez SA. IMOFT - Référence : Mr Jean Tarsiguel, président de l'entreprise.



J'aime me lancer des défis toujours liés à ma recherche d'indépendance et du respect de ce que je suis et de ma profonde tolérance à la liberté des autres.



Je fais parti de l'association "Force femmes" depuis 2010 qui s'inscrit dans le challenge de ce défi d'autonomie, en particulier du rejet sur le marché du travail des personnes de plus de 45 ans.



Expérience depuis 1975 en tant qu'assistante de cabinet confirmée dans un cabinet d'expertise comptable puis comme "comptable unique ou principal dans différentes TPE et PME



Adhérente et bénévole dans différentes associations dans le souci d'une bonne compréhension de l'autre.









Mes compétences :

Comptable général pour TPE et PME

Tableaux de bord

Ouverture aux autres

Analyse

Gestion financière et comptable