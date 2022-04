Brigitte ROY

Je vous invite à consulter le site:Array



Il s'adresse à ceux qui sont concernés par l'enseignement et la rééducation de la langue française orale et écrite.



Aloé simplifie et agrémente les apprentissages fondamentaux( lecture et production d'écrits) pour les enfants "ordinaires" à risque d’échec scolaire en cycle 2.



Aloé aiguise le potentiel des enfants déficients et/ ou troublés (surdité, TSL, DYS, Déficience Intellectuelle, Spectre Autistique) et leur permet de développer des stratégies compensatrices en enseignement spécialisé.



Aloé réconcilie les enfants et les adolescents non lecteurs avec l’écrit.



Aloé est apprécié par les étrangers qui apprennent le français (AFLE).( discrimination et production des sons français, prosodie, interface oral/écrit)





Aloé facilite la tâche de ceux qui les accompagnent: enseignants, orthophonistes, bénévoles, parents.