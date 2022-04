Brigitte.safsaf@sfr.fr SAFSAF

Je suis une personne perfectionniste, consciencieuse, j'aime le travail en équipe, les heures ne me font pas peur.

M'investir ne me pose aucun problème car j'ai aucune contrainte.



Mes compétences :

Prospectrice en immobilier

Gestion administrative

Mise en rayon

Argumentaire de Vente

Gestion de caisse

Développement commercial

Formation professionnelle

Animation

Gestion des commandes

Gestion du stress

Facturation

Management

Accueil physique et téléphonique

Accompagnement

Suivi clientèle

Fiche de poste

Fiche technique

Production

Relationnel

Sens du contact

Sécurité alimentaire

HACCP

Inventaire

Planification

Gestion des stocks

Service client

Contrôle qualité

Réceptionner les stocks

Conseil commercial

Recrutement

Encadrement

Responsable de salle en restauration

Vente

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint