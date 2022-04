Brigitte SALIBA

Agée de 60 ans, je suis titulaire d’un diplôme d’état d’Educatrice Jeunes Enfants et d’un DEUG de psychologie.



Entre 1993 et 2006, j' assure la direction de plusieurs structures d’accueil collectives municipales à Evry (91).



En 2006, je demande ma mise en disponibilité de la Fonction Publique Territoriale pour prendre une part active à la création de la crèche privée La Ronde des Doudous à Ris-Orangis (91). Par la suite, j'en assume la direction.



En 2007, je rejoins "La Maison Bleue" et j'assure la direction d'une structure de 70 berceaux, située à Montrouge (92).



En 2009, je rédige le projet pédagogique, les projets d'établissement et les différents protocoles pour "Kids'up" à Boulogne-Billancourt (92).

De 2011 à 2012, je collabore activement à la création de 4 crèches "kids'up" en Île de France.



En 2013, je suis Chef de projet avec "Il Etait Une Crèche" pour l'ouverture d'une crèche de 25 berceaux sur Ivry-sur-seine (94).



De mai 2014 à mars 2016, je suis Coordinatrice Petite Enfance et je participe à la mise en place des différents projets d'ouverture de micro-crèches en Île de France au sein de la société "Kiddies France", appartenant au groupe SIS Lux (Paris 7ème). Je crée 9 micro-crèches (Recrutement, Organisation, Gestion des micro-crèches...)



