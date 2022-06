Cécile BIANCONI

Depuis près de 15 ans





- L'excellence opérationnelle, la relation client & l'animation de projets enrichissent mon parcours professionnel.



- Je suis engagée, innovante et profondément animée par les projets que je mets en œuvre avec mes équipes et mes clients.



- Les entreprises et les projets pour lesquels je me suis investie ont toujours fait sens.



Les 3 temps forts du mon aventure professionnelle:



Mes premiers pas dans l'industrie automobile:



J'avais choisi pour thème de mémoire de fin d'étude « l'impact de l'industrie automobile sur l'environnement », le groupe Toyota/Lexus était innovant et précurseur en 2006 en technologie hybride.

Cette première expérience fut l'opportunité de me perfectionner en RP et communication dans un grand groupe de l'industrie automobile.



J'ai également durant 2 ans occupé la fonction de responsable des ventes et événementiel Lexus, je suis rapidement, de par mon expérience en communication, chargée de l'événementiel afférent à l'activité.



Le goût du challenge en développant une entreprise tout juste créée spécialisée dans l'ouverture de crèches privées



En avril 2010 je fais le choix d'intégrer une petite entreprise dès sa création et deviens responsable commerciale et marketing de la société Kids'up, opérateur de crèches privées.

Le challenge de partir dune page blanche et de co-construire la stratégie de son développement en lien direct avec la direction fut une belle opportunité et une grande montée en compétences.



j'ai toujours été sensible aux questions ayant trait à la parité et à la place de la femme dans l'entreprise. Le développement des crèches au sein des entreprises participe pleinement à favoriser un meilleur équilibre vie professionnelle et personnelle.



Ainsi, durant 4 années j'ai développé sa croissance avec la concrétisation de 8 ouvertures de crèches.



Renforcer mes acquis dans un autre secteur des services aux entreprises: la restauration



Fortement intéressée par le secteur des services aux salariés j'apporte depuis 7 ans mon expertise au groupe elior.



En charge de la direction du service fidélisation & expérience client, c'est avec beaucoup de conviction qu'avec mes équipes nous mettons tout en œuvre avec l'ensemble des opérationnels pour offrir à nos clients la meilleure expérience possible au sein de nos restaurants.