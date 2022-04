Brigitte SALOMONOVITCH

Membre de BNI Baltard depuis 3 ans.



Création d'entreprise.

Je suis aujourd'hui gérante d'une société, de "Ménage et Repassage à domicile", sous ma propre enseigne Ambrille.

Ambrille vise à fournir à ses clients des prestations de qualité par un recrutement sélectif, des formations complémentaires ainsi qu'une gestion des plannings des intervants.



Pour plus d'informations, vous pouvez vous reporter au site Internet de la société :



Après avoir occupé des fonction de DP et d'assistance à MOA/MOE, secteurs d'activités orientés service, transport, industrie et RH, j'ai occupé, pendant 5 ans, une fonction de responsable technique / Manager de centre de profit.



Mes compétences :

AMOA

AMOA AMOE

AMOE

Manager

Responsable centre de profit