Marcelle DE

Ma formation initiale Maîtrise Informatique Appliquée à la Gestion des Entreprises et mes dix années d'expérience professionnelle en gestion, analyse et bases de données ont été complétées par une formation en "Management de la Qualité" dispensée par l' IFOCOP à Rungis. J’y ai approfondi les normes ISO 9001 et les audits, ainsi que les processus et les outils qualité. J’ai notamment eu pour mission de mettre à jour le système de management de la qualité d’ALCATEL à NOZAY sur le réseau Intranet.



La qualité fait vraiment partie de moi, je recherche un poste dans une entreprise consciente que c'est un poste indispensable pour évoluer vers l'amélioration continue des produits ou services destinés aux clients.



Mes compétences :

Norme ISO 9001

Qualité

Audit interne

Audit externe