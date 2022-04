Brigitte SARAZIN

Conseil, tutorat/coaching, formation en communication institutionnelle, interne et développement durable, assistance à maîtrise d'ouvrage grands projets



J'accompagne les équipes de direction et les services communication pour les aider à élaborer la stratégie et à conduire leurs actions de communication interne ou externe, que ce soit au service de l'institution ou d'un projet particulier. Je leur permet de progresser en compétences pour optimiser les budgets, gagner en efficacité et confort de travail et effectivement réaliser les actions programmées.

J'interviens également comme enseignante à l'Université de Grenoble et comme formatrice pour le CNFPT.

Je travaille en partenariat avec des bureaux d'études dans le développement durable et des coachs en matière de ressources humaines. http://www.nad-conseil.com/nadine-lalande/



Diagnostic, analyse et réflexion

ceci pour la stratégie

Pragmatisme, bon sens et réalisme

c’est pour le plan d’actions

Structure, rigueur et évaluation

voilà pour la conduite du projet

Audace, envie et imagination...

pour l’énergie de la prestation

Expérience, respect et adaptation

pour la qualité de l’intervention



Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

Communication

Communication interne

Conception

Conception rédaction

Conseil

Formation

Rédaction

Résolution de problèmes

Ressources humaines

Stratégie

Tutorat