Brigitte SAUVARD

Après avoir été mère, comblée au foyer, pour élever nos (mon mari) six enfants, devenus adultes aujourd'hui, je suis pleinement satisfaite de mes emplois, principalement auprès d'enfants dont les mamans ne sont pas totalement disponibles et par l'intermédiaire de "l'enseigne 02", réputée pour son sérieux!

De plus, pour combler certaines journées, je reviens à mes premières expériences toujours très encrées, autant dans l'expérience que la motivation,: le commerce, l'animation commerciale.

Donc, comprenez mon bonheur dans le travail: LE RELATIONNEL avec les personnes de tous âges.... Mes intuitions sans jugement, mes réflexions en toute impartialité, mes expériences dans ce domaine refltètent les qualités vécues, abordées,pour avancer toujours plus loin... Ambitieuse, pourquoi pas dans l'horizon de gagner plus en restant au meilleur service auprès des autres!



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir