Brigitte SCHWEITZER

Je suis passionnée par l’humain et l’entreprise, le changement, le développement de compétences, la progression individuelle, la gestion de projet RH, la force du collectif.



En tant que consultante opérationnelle en ressources humaines, je suis active en recrutement et en sourcing de talents, en formations, en gestion de projets RH, de bilans de carrières et d’accompagnement en transitions professionnelles.



En tant qu'agent de carrière et coach, j'accompagne également les particuliers dans leurs réflexions professionnelles et leurs transitions de carrières en mettant à leurs disposition une série de trajets d'apprentissages et de progression couplés à un suivi rapproché et un soutien de tous les instants.



Fondatrice de Jobs and Talents, je poursuis l'objectif de développer l’activité de Jobs & Talents, la communauté d’experts, les synergies, la qualité du service et l’atteinte des résultats dans les missions qui nous sont confiées.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement au changement

Capital humain

Communication

Communication interne

Conseil

Conseil en gestion

Développement des compétences

gestion de carrières

Gestion de projets

Gestion de projets communication

Médias

Médias sociaux

Recrutement

Sourcing

Sourcing talents

Web