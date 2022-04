Brigitte SCLAUNICH

Actuellement agent commercial dans le domaine de l'immobilier, je souhaiterai aujourd'hui me tourner vers la formation.

Après une longue expérience en tant que chef d'entreprise, et dans le domaine commercial je souhaiterai aujourd'hui transmettre mon savoir faire.

Mes erreurs et réussites professionnelles, associées à mon bagage pédagogique devraient engendrer une dynamique positive et efficace.

Animer des stages de préparation à l'entreprise, informer et écouter les futurs créateurs, les guider dans ce long périple serait au plus près des mes aspirations.

En ce début d'année, j'ai animé à l'Afpa Toulouse une formation de trois mois d'assistante en immobilier.



Mes compétences :

Commercial

Formatrice

Immobilier